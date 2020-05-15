ميسي يشيد بلاوتارو مجددا "لاعب رائع وكامل" (تقرير)

ماورو بيمنتل ا ف ب

الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (يمين) يحتفل مع مواطنه ليونيل ميسي بعد التسجيل في مرمى فنزويلا في ربع نهائي بطولة كوبا اميركا 2019 في ريو دي جانيرو

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برشلونة (أ ف ب)

أشاد الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني لكرة القدم مجددا بمواصفات مواطنه المهاجم لاوتارو مارتينيز، المرشح بقوة للانضمام من انتر الايطالي إلى الفريق الكاتالوني.

وفيما احتفل رأس حربة برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز بعامه الثالث والثلاثين، يبحث متصدر وحامل لقب الدوري الاسباني في آخر موسمين عن لاعب يحمل الشعلة الهجومية بدلا منه.

وفي ظل تقارير كثيرة تشير الى رغبة برشلونة بضم لاوتارو من انتر، أعاد ميسي توجيه الاشادات لمواطنه وقال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الجمعة: "لاكون صريحا، لا اعرف إذا حصلت او تحصل مفاوضات حوله. لا فكرة لدي. لكن كما قلت من قبل، لاوتارو مهاجم رائع وكامل. هو قوي ويراوغ جيدا، يمكنه تسجيل الاهداف وبمقدوره حماية الكرة. لديه الكثير من نقاط التشابه مع لويس سواريز. سنرى ماذا سيحصل".

وتألق لاوتارو (22 عاما) بشكل لافت هذا الموسم مع انتر وشكل ثنائيا هجوميا ضاربا مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد تسجيله 16 هدفا في 31 مباراة هذا الموسم، لكن تقارير صحفية اشارت الى قيمة بنده الجزائي مع انتر تناهز 120 مليون دولار أميركي.

وتابع ميسي أفضل لاعب في العالم 6 مرات والذي سيبلغ الثالثة والثلاثين في حزيران/يونيو المقبل "من يقرّر في ملف الانتقالات يجب ان يكون ذكيا في الميركاتو (فترة الانتقالات) المنتظر. يجب تحسين الفريق بذكاء".

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي ريال مدريد وخطا خطوة نحو ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد تعادله على ارض نابولي الايطالي (1-1)، قبل تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ظل محاولة برشلونة احراز لقبه الاول في دوري الابطال منذ 2015، عاد ميسي المتوج باللقب القاري اربع مرات الى تصريحات اشار فيها في شباط/فبراير الماضي الى انه كي يحرز اللقب المرموق يتعيّن على برشلونة اللعب بشكل افضل ما اثار اعتراض مدربه "ربما (المدرب كيكي) سيتيين اساء فهمي. اردت القول انه بالطريقة التي نلعب فيها، لم نكن لنحرز المسابقة. لا اشكك ابدا بنوعية التشكيلة".

ودخل ميسي في نزاعات عديدة مع ادارته في الاونة الاخيرة، من بينها اتهامه الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بتقويض اللاعبين خلال مفاوضات تقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة، لضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان ميسي وجه ايضا انتقادات علنية للمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في شباط/فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين لعدم دعمهم المدرب المقال من منصبه ارنستو فالفيردي.

© 2020 AFP