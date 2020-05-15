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هل أثبت دواء هيدروكسي كلوروكين نجاعته في علاج مرضى فيروس كورونا؟

ما مدى نجاعة الكلوروكين في العلاج من فيروس كورونا؟ © صورة من شاشة فرانس24

لا يزال دواء هيدروكسي كلوروكين المستخدم لعلاج المالاريا يثير جدلا واسعا، خصوصا بعدما حاول أطباء فرنسيون استخدامه لعلاج مرض كوفيد-19. وقال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي أمراض الرئة والتنفس، لفرانس24 إنه يصعب تحديد فعالية هذا الدواء بسبب نتائج الدراسات المتضاربة، بالإضافة إلى أن المنهجيات المستخدمة في هذه الدراسات مختلفة. ولم تكن نتائج دراسة ديسكفري التي طال انتظارها كافية حتى الآن، لذلك يصعب تحديد فعالية هيدروكسي كلوروكين.