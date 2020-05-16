إيران: السجن خمس سنوات بحق العالمة الفرنسية الإيرانية عادلخاه بتهمة "المساس بالأمن القومي"

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إيرانية تلوح بعلم وطني وأخرى تحمل علما أميركيا ممزقا خلال احتفالات الذكرى الـ41 للثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران في 11 فبراير/شباط 2020

أفاد المحامي الإيراني سعيد دهقان بأن محكمة إيرانية قضت بسجن موكلته عالمة الأنتروبلوجيا والباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس فاريبا عادلخاه خمس سنوات بتهمة "المساس بالأمن القومي". وحكم عليها أيضا بالسجن عاما بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني، إلا أنها لن تقضي سوى المدة الأطول من عقوبة السجن.

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أصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ الحكم الأطول مدة فقط.

وأشار إلى أنها تنوي استئناف الحكم.

ولقد أوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو/حزيران 2019 في مطار طهران.

وتتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماما كبيرا في فرنسا، على أنها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالا بالجنسية الثانية لمواطنيها.

وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من مارس/آذار، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 أبريل/نيسان.

وأفرجت إيران في أواخر مارس/آذار عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم اليها في إيران في زيارة خاصة.

وتحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب الولايات المتحدة بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد الى إيران.

وقال دهقان إن الإفراج عن مارشال يسمح باستئناف الحكم ضد تهمة "التجمع والتواطؤ للمساس بالأمن القومي"، مشيرا الى أن مثل هذه التهمة تحتاج الى "تورط شخصين على الأقل".

وسيدفع فريق الدفاع أيضا بأن رأي فاريبا في الحجاب لا يمكن أن يعتبر "دعاية ضد النظام السياسي".

فرانس 24/ أ ف ب

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