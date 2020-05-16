الولايات المتحدة : 1680 وفاة جديدة بفيروس كورونا ومظاهرة ضد الحجر الصحي في بنسيلفانيا

طبيب يخرج من مركز طبي بمدينة نيويورك بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، 10 أبريل/نيسان 2020.

سجلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفايات بهذا الوباء في هذا البلد إلى 87493 وفاة . وهي أعلى نسبة وفايات في العالم بهذا الفيروس تسجلها دولة واحدة . ورغم ذلك تظاهر مئات الأشخاص الجمعة احتجاجاً على إجراءات الحجر الصحي في بنسيلفانيا .وتتوالى منذ شهر التظاهرات المناهضة لإجراءات الحجر في الولايات المتحدة، بتشجيع من دونالد ترامب الذي يأمل في استعادة الاقتصاد الأميركي لوتيرته سريعاً . وأعرب ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل إلى لقاح ضد الفيروس بحلول نهاية العام الجاري.

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سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

كما أشارت الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً إلى أنّ عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "نأمل في الحصول على لقاح بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحافي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".

وتظاهر مئات الأشخاص الجمعة احتجاجاً على إجراءات الحجْر في بنسيلفانيا، خلال تجمّع في هاريسبورغ عاصمة الولاية، حسب ما أفاد صحافيّون في وكالة الأنباء الفرنسية .

ونُظّمت التظاهرة على الرغم من أنّ التخفيف الأوّلي لإجراءات الحجر قد دخل حيّز التنفيذ في عدد من مقاطعات الولاية.

وجمعت هذه التظاهرة عدداً أقلّ بكثير من الأشخاص مقارنةً بتجمّع أوّل في 20 نيسان/أبريل، حسب مصوّر في وكالة الأنباء الفرنسية

وندّد المتظاهرون بالقيود التي فرضها الحاكم الديمقراطي توم وولف وفريقه ويعتبرون أنّها مفرطة.

وكان بين المتظاهرين - معظمهم لم يضعوا أقنعة أو يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي - العديد من مؤيّدي الرئيس دونالد ترامب الذين لوّحوا بالأعلام الأميركيّة وطالب عدد منهم بإعادة انتخابه خلال الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هاتفين أحياناً "الولايات المتحدة! الولايات المتحدة!".

وبنسيلفانيا أقلّ تأثّراً بكوفيد-19 من ولايتَي نيويورك ونيوجيرسي المجاورتين. وسجّلت بنسيلفانيا أكثر من ستّين ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد عن 4300 وفاة، وفقًا لبيانات الولاية.

وبتشجيع من ترامب الذي يريد إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الأميركي سريعاً، توالت منذ شهر التظاهرات المناهضة لإجراءات الحجر في الولايات المتحدة، خصوصاً في أكثر الولايات المتنازع عليها في الانتخابات الرئاسيّة. وبنسلفانيا هي واحدة من تلك الولايات، مثل ميشيغان وويسكونسن. وفي ويسكونسن، ألغت المحكمة العليا الأربعاء قرار تمديد فترة الحجر الذي قرّرته إدارة الحاكم الديمقراطي توني إيفرز.

فرانس 24/ أ ف ب

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