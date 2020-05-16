بطولة ألمانيا: هالاند يقص شريط الأهداف بعد "إجازة" كورونا

مارتن مايسنر POOL/ا ف ب

هالاند يحتفل بعد تسجيله هدف السبق لدورتموند ضد شالكه في الدوري الالماني لكرة القدم في 16 ايار/مايو 2020

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

اصبح المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند أول مسجل في الدوري الالماني لكرة القدم بعد استئناف منافساته السبت، اثر توقف لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واصبح الدوري الالماني الاول من بين البطولات الخمس الكبرى في اوروبا يستعيد منافساته بعد تفشي "كوفيد-19".

وابقى هالاند (19 عاما) على نجاعته التهديفية عندما افتتح التسجيل لدورتموند في مرمى ضيفه وجاره شالكه ضمن المرحلة السادسة والعشرين بعد تمريرة من زميله البلجيكي تورغان هازار، وذلك بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة في ملعب "سيغنال ايدونا بارك" الخالي من الجماهير.

ورفع هالاند رصيده الى 10 اهداف في 9 مباريات بعد قدومه من سالزبورغ النمسوي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون يورو.

وبعد تسجيله، ركض هالاند الى المنطقة القريبة من الراية الركنية، واحتفل ضاحكا مع زملائه دون مصافحة او معانقة، بسبب قيود التباعد الصارمة التي عبّدت طريق العودة الى الملاعب.

وبدلا من صراخ واحتفال الجماهير، خصوصا في "المدرج الاصفر" المهيب، سُمعت اصوات الموسيقى الاحتفالية في الملعب بعد ان هز هالاند الشباك.

وانهى دورتموند الشوط الاول متقدما 2-صفر بعد تعزيز البرتغالي رافايل غيريرو الارقام في الدقيقة 45.

© 2020 AFP