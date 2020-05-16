حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه (محام)

توماس أريف معهد العلوم السياسية بباريس/ا ف ب/ارشيف

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طهران (أ ف ب)

أصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان وكالة فرانس برس.

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة.

وأشار الى أنها تنوي استئناف الحكم.

وأوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في الخامس من حزيران/يونيو 2019 في مطار طهران.

وتتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماما كبيرا في فرنسا، على انها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالا بالجنسية الثانية لمواطنيها.

وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من آذار/مارس، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 نيسان/أبريل.

وأفرجت إيران في أواخر آذار/مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم اليها في إيران في زيارة خاصة.

وتحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب الولايات المتحدة بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد الى إيران.

وقال دهقان إن الإفراج عن مارشال يسمح باستئناف الحكم ضد تهمة "التجمع والتواطؤ للمساس بالأمن القومي"، مشيرا الى أن مثل هذه التهمة تحتاج الى "تورط شخصين على الأقل".

وسيدفع فريق الدفاع أيضا بأن رأي فاريبا في الحجاب لا يمكن أن يعتبر "دعاية ضد النظام السياسي".

© 2020 AFP