فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 27625 واستمرار تراجع عدد المصابين في المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية السبت أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات هو في تراجع مستمر، إذ بلغ 19432، أي أقل بـ429 شخصا من الجمعة. كذلك تراجع عدد الحالات في العناية المركزة بواقع 71 حالة عن اليوم السابق ليبلغ 2132. أما الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن الوباء فقد ارتفعت إلى 27625 بعد تسجيل 96 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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سجلت فرنسا 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا السبت، ليصل إجمالي عدد الوفيات الإجمالي إلى 27625، في أعلى رابع عدد وفيات في العالم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد المرضى الخاضعين للعلاج في المستشفيات تراجع من 19861 إلى 19432 مريضا الجمعة، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة من 2203 إلى 2132 شخصا في اليوم السابق.

فرانس24/ رويترز

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