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فرنسا: توقيف فيليسيان كابوجا المشتبه به في قضية إبادة جماعية برواندا والملاحق منذ 25 عاما

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الإنتربول نشر مذكرة توقيف بحق فيليسيان كابوجا المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا.
الإنتربول نشر مذكرة توقيف بحق فيليسيان كابوجا المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا. © الإنتربول
نص : فرانس24 تابِع

أوقفت السلطات الفرنسية فيليسيان كابوجا، المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا والمطلوب دوليا منذ 25 عاما، في الضاحية الباريسية أنيير-سور-سين. وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن كابوجا كان يعيش بهوية مزورة.

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قالت وزارة العدل الفرنسية إن السلطات أوقفت السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيير-سور-سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.

وقالت الوزارة إن عناصر الأمن الفرنسيين أوقفوه السبت في الساعة الخامسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.

فرانس 24/ رويترز

 

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