فرنسا: توقيف فيليسيان كابوجا المشتبه به في قضية إبادة جماعية برواندا والملاحق منذ 25 عاما

الإنتربول نشر مذكرة توقيف بحق فيليسيان كابوجا المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا. © الإنتربول

أوقفت السلطات الفرنسية فيليسيان كابوجا، المشتبه بارتكابه أعمال إبادة جماعية في رواندا والمطلوب دوليا منذ 25 عاما، في الضاحية الباريسية أنيير-سور-سين. وذكرت وزارة العدل الفرنسية أن كابوجا كان يعيش بهوية مزورة.