فيروس كورونا: الحالة الوبائية في الدول العربية مقلقة قبيل عيد الفطر

صورة من المدينة القديمة في تونس. © صورة من شاشة فرانس24

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا بعد خمسة أيام من إعلان السلطات الصحية عدم تسجيل أي إصابات. أما الجزائر فتتجه نحو فرض حجر صحي تام في كامل البلاد بمناسبة عيد الفطر ونحو ارتفاع الإصابات. في حين سجل المغرب إصابات جديدة ودعت السلطات المواطنين للحذر لوقف انتشاره. أما مصر فقد سجلت 400 حالة جديدة وقالت السلطات إنها تقيم في مستشيات العزل. اليمن، هذا البلد الذي يعاني أيضا ويلات الحرب، سجل 21 إصابة جديدة.