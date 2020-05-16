فيروس كورونا : رفع قيود السفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من 3 يونيو حزيران

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

أومبرتو مارينغو على دراجته لتوصيل اللحوم في كولينيو بالقرب من تورينو في ايطاليا يوم 22 نيسان/أبريل 2020

أعلنت الحكومة الإيطالية السبت في مرسوم عن السماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو حزيران القادم . كما سيسمح بالسفر عبر المناطق ورفع حظر التنقل بين الأقاليم بداية من اليوم نفسه. وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا صارمة لمنع التنقل على الصعيد الوطني في مارس آذار الماضي . وسجلت إيطاليا 31600 وفاة بسبب فيروس كورونا منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير شباط.

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وافقت الحكومة الإيطالية السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو حزيران، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

وستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم. وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانيةمن العدوى.

وتوفي أكثر من 31600 إيطالي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير شباط وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس آذار وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في الرابع من مايو أيار عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.

ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو أيار وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتبارا من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.

وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو حزيران مما يحظرأي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن سيتم رفع جميع قيود السفر اعتبارا من الثالث من يونيو حزيران وهو ما يعد حدثا رئيسيا على طريق إيطاليا نحو التعافي حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم عندما يهرب الإيطاليون بصورة تقليدية من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.

رويترز / فرانس 24

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