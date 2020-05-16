مجلس النواب الأمريكي يعتمد مساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 3 تريليونات دولار

الديمقراطيون يلاحقون ترامب 24 سبتمبر/أيلول: مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بزعامة نانسي بيلوسي يعلنون رسميا إطلاق إجراءات عزل دونالد ترامب على خلفية ما يعرف "بالقضية الأوكرانية".

اعتمد مجلس النواب الأمريكي ذو الأغلبية الديمقراطية مجموعة مساعدات قياسية تقدم بها الديمقراطيون بقيمة 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة . إلا أنه يصعب اعتماد هذا المقترح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري. ولا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بدون توقيع دونالد ترامب الذي يعتبر أن هذا النص "ولد ميتا".

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اعتمد مجلس النوّاب الأمريكي الجمعة مقترحاً قدمه الديموقراطيون يتعلّق بمجموعة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليونات دولار من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكن لا يتوقع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وقال كل من الجمهوريين ودونالد ترامب - الذي لا يمكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ بدون توقيعه- إن هذا النص "ولد ميتا".

ووافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على النصّ بأغلبية 208 أصوات مؤيدة، ومعارضة 199. وصوّت 14 ديموقراطيا ضد النص، فيما أيده جمهوري واحد.

وقال رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ المقترح الديموقراطي "غير جدي على الإطلاق". لذلك يمكنه ببساطة تجنب تقديمه للتصويت في مجلس الشيوخ.

ويتضمّن مشروع القانون هذا حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل قيمتها الى ثلاثة تريليونات دولار، تشمل دفعات جديدة مباشرة للأميركيين يمكن أن تبلغ ستة آلاف دولار لكل أسرة، وحوالى ألف مليار دولار للولايات والمجتمعات المحلية لتؤمن أجور الموظفين العامين "الأساسيين" في المستشفيات والمدارس وغيرها.

ويدعو البيت الأبيض والجمهوريون إلى "استراحة" لتقييم تأثير الإجراءات التاريخية في حجمها التي طبقت حتى الآن، بعد تبني خطة إنعاش هائلة بقيمة 2200 مليار دولار، تم استكمالها بإجراءات جديدة بقيمة 500 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان.

وينص على دفع أموال للعاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة والأبحاث حول كشف مرض كوفيد-19 وتتبع المصابين به ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "وافِقوا على هذا القانون من أجل منح العائلات الدعم الذي تحتاجه". وأضافت أن "الأمر يتعلّق بالشعب الأميركي. هذه عائلاتنا. إنها تعاني، وهي بحاجة إلى المساعدة، لدينا الوسائل وإمكانية القيام بذلك".

وقبل يوم، قالت بيلوسي إن المقترح الديمقراطي هذا يصلح لبدء مفاوضات مع الجمهوريين.

وقبيل ذلك، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي لترامب الجمعة "لا يبدو لي أن الهدف يجب أن يكون خطة أخرى بقيمة ثلاثة آلاف مليار دولار".

وقالت بيلوسي في الكونغرس "هل تعتقدون أن الفيروس يأخذ استراحة؟".

من جهة أخرى وخلافا لتقاليد قديمة ورغم معارضة من بعض الجمهوريين، وافق مجلس النواب الجمعة على قرار يسمح موقتا بالتصويت بالوكالة في الكونغرس. وهذا يعني أن برلمانيا حاضرا في الكونغرس يمكنه التصويت عن آخر متغيب. ويمكن أن يشارك أعضاء في أعمال اللجان عن بعد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب قدوم 435 نائبا إلى واشنطن مع انتشار فيروس كورونا المستجد كما اضطروا لأن يفعلوا للتصويت على الإجراءات العاجلة في الأسابيع الأخيرة.

أ ف ب / فرانس 24

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