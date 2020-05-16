منظمة الصحة العالمية تستعد لإطلاق منصة للتشارك العلمي حول فيروس كورونا

ستقوم منظمة الصحة العالمية بإطلاق منصة لتشارك البيانات وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأبحاث والاكتشافات الطبية والتكنولوجية المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم.

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تستعد منظمة الصحة العالمية لإطلاق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس مع رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل "طوعي" في إنشاء هذه المنصة التشاركية.

وقال هؤلاء إن الهدف من ذلك هو إقامة "قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي أداة أخرى" لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة أكثر من 300 ألف شخص منذ ظهوره في الصين نهاية العام 2019.

ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في "معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة".

وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن".

وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة في حين تسعى الدول الغنية من الآن إلى التزود بها قبل غيرها. وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى مثل بدايات مرض الإيدز و"إتش1 أن1" في 2009. وبوشر أكثر من مئة مشروع وحوالى عشر تجارب سريرية في محاولة لإيجاد علاج لمرض كوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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