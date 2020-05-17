أفغانستان: الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

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وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني مع خصمه عبد الله عبد الله الأحد اتفاقا لتقاسم السلطة بعد نزاع استمر لعدة أشهر وزج بالبلاد في أزمة سياسية بعد أن أعلن كل منهما عن فوزه في الانتخابات الرئاسية. ويرى متخصصون أن اتفاق تقاسم السلطة بين الرجلين قد يخرج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها، وهي التي تواجه أيضا وباء فيروس كورونا وأعمال عنف أودت آخرها الأسبوع الماضي بحياة العشرات.

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وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقا لتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله الأحد، ينهي خلافا استمر لشهور وزج بالبلاد في أزمة سياسية.

وقال صدّيق صدّيقي، المتحدث باسم غني، عبر تويتر إن "الدكتور عبد الله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة".

ويأتي الاتفاق في وقت تواجه في أفغانستان سلسلة أزمات بينها التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات الأسبوع الماضي.

وكان عبد الله يشغل منصب "رئيس السلطة التنفيذية" بموجب اتفاق سابق لتقاسم السلطة لكنه خسر المنصب عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها غني في سبتمبر/أيلول وسط تهم بالتزوير.

وأعلن عبد الله، وهو طبيب العيون، نفسه رئيسا وأقام حفل تنصيب في التاسع من مارس/آذار بينما أعيد تنصيب غني رئيسا في اليوم ذاته.

وأبرم الخصمان الأحد اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة يشير خبراء إلى أنه قد يساهم في إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية.

وبموجب الاتفاق، سيقود عبد الله محادثات السلام المستقبلية مع طالبان التي وقعت اتفاقا تاريخيا مع واشنطن يمهد إلى سحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

فرانس 24 / أ ف ب

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