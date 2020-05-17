الحكومة المصرية تشدد إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال عيد الفطر

أعلنت الحكومة المصرية الأحد مجموعة من الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر المرتقبة بعد أيام. وأبرز هذه القرارات فرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحلات والمراكز التجارية، وذلك خلال فترة العيد فقط على أن تعود الإجراءات لما هي عليه الآن بنهاية شهر مايو/أيار. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إنه من المحتمل أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا في البلاد انطلاقا من منتصف شهر يونيو/حزيران القادم.

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قررت الحكومة المصرية تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد-19 خلال عطلة عيد الفطر، التي تستمر لمدة ستة أيام اعتبارا من الأحد المقبل على الأرجح، على أن يتم تخفيف هذه التدابير مرة أخرى مع نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأحد في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي إن عطلة عيد الفطر ستشهد "غلق كل المحلات التجارية والمولات (المراكز التجارية) والمطاعم"، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم أيضا غلق "كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات (..) وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي”.

وتقررت أيضا إقامة صلاة عيد الفطر في المنازل على أن تقام شعائرها في أحد المساجد الكبيرة وأن تبثها للمواطنين وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

كذلك عدلت الحكومة المصرية مواعيد حظر حركة المواطنين، لتبدأ خلال عطلة العيد في الخامسة مساء حتى السادسة صباحا (15:00 إلى 4:00 ت غ).

وكان العمل بحظر التجول (في شهر رمضان) يبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا (19:00 إلى 4:00 ت غ).

ووجه مدبولي المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال إتمام المصالح اليومية مثل التعامل في البنوك وفي وسائل النقل العامة.

واعتبارا من يوم السبت 30 مايو/أيار، أكد مدبولي أن المحلات والمراكز التجارية ستعاود فتح أبوابها بالتوافق مع ساعات حظر التجول والتي ستبدأ من الثامنة مساء مجددا وتستمر لمدة أسبوعين، مثلما كان الوضع قبل شهر رمضان.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى احتمال عودة بعض الأنشطة انطلاقا من منتصف يونيو/حزيران، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها، مثل الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم وإقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة.

وكانت مصر قد قررت مطلع الشهر الجاري تشغيل بعض الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن تعمل بشكل جزئي مثل خدمات الشهر العقاري والمرور وأنشطة محددة في المحاكم.

وقررت الحكومة المصرية في 24 مارس/آذار فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا (17:00 إلى 4:00 ت غ) للمرة الأولى منذ أزمة كوفيد-19.

وقررت وقف الرحلات الجوية، إلا أن مدبولي لم يشر الأحد إلى تغيير في القرار ما يعني استمرار تعليق الطيران.

وسجلت مصر، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة، أكثر من 11500 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 600 وفاة ونحو 3000 حالة تم إعلان تعافيها.

وتصل الغرامات على مخالفي تدابير الحكومة إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

فرانس24/ أ ف ب

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