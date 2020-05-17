اوباما ينتقد إدارة ترامب لأزمة كورونا ويرى أن المسؤولين "لا يتظاهرون حتى بأنهم مسؤولون"

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واشنطن (أ ف ب)

تحدث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما السبت إلى طلاب في حفل تخريج افتراضي، في كلمة علنية نادرة منذ بدء وباء كوفيد-19 انتقد خلالها بشكل غير مباشر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولا يهاجم الرئيس الديموقراطي السابق عادة دونالد ترامب بالاسم علنا، لكنه وجه انتقادات ضمنية له في أغلب الأحيان. وفي رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل مساء السبت لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا"، تحدث أوباما عن الوباء.

وقال "قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون". واضاف أن "عددا منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون".

وأكد أوباما أن الأزمة الصحية كشفت اللامساواة التي يعاني منها الأميركيون السود، معبرا عن استيائه من قتل أحمد أربيري بدون أن يسميه. وقتل الشاب البالغ من العمر 25 عاما في 23 شباط/فبراير بالرصاص بينما كان يمارس رياضة الجري في حي سكني في مدينة برونسويك بجورجيا، إحدى الولايات الجنوبية.

وقال إن "مرضا كهذا يكشف اللامساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي تحمله المجتمعات السوداء في هذا البلد". وتابع "نلاحظ ذلك عندما يمارس رجل أسود رياضة الجري ويقرر أناس اعتراض طريقه واستجوابه وقتله إذا لم يرد على أسئلتهم".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أوباما وصف في أحاديث خاصة بشكل صريح إدارة ترامب لأزمة الوباء بأنها "كارثة فوضوية مطلقة" في اتصال هاتفي مع مساعدين سابقين له في الثامن من أيار/مايو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وأكد أنه سيخصص "أكبر قدر ممكن من الوقت ليقوم بحملة مكثفة من أجل جو بايدن" المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما عبر عن دعمه له رسميا في تسجيل فيديو في 14 نيسان/ابريل.

© 2020 AFP