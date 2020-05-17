جرح 11 رجل إطفاء خلال مكافحة حريق في لوس أنجليس

فريديريك براون اف ب/ارشيف

حي في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية في 12 أيار/مايو 2020

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لوس انجليس (أ ف ب)

جرح 11 رجل إطفاء على الأقل السبت في انفجار وقع خلال حريق في مركز تجاري في لوس أنجليس، حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وقال قائد فرق الإطفاء في لوس أنجليس ايريك سكوت لصحافيين أن الجرحى مصابون بحروق لم تعرف درجة خطورتها بعد.

وأضاف أن فرق الإطفاء دعيت لإخماد حريق في مبنى تجاري من طابق واحد في حي ليتل طوكيو عنج الساعة 18,30 (01,30 ت غ)، موضحا أن ""انفجارا كبيرا حدث ودفع العديد من رجال الإطفاء الجرحى إلى طلب مساعدة".

وكان الناطق باسم رجال الإطفاء نيكولاس برانج صرح إن نحو 230 من هؤلاء يعملون على إخماد حريق امتد إلى عدد من المباني في حي ليتل طوكيو في وسط مدينة لوس أنجليس.

والمبنى الذي بدأ فيه الحريق يضم محلا لبيع التبغ ومنتجات التدخين الالكتروني.

وكان الانفجار قويا إلى درجة أن واجهات العديد من المباني يغطيها السواد، بينما ينبعث دخان كثيف من المبنى يمكن أن يشاهد على بعد كيلومترات.

وأوضحت ادارة الاطفاء في بيان أنه "تم انشاء قسم طبي لعلاج ونقل رجال الإطفاء المصابين".

وقال رئيس بلدية لوس أنجليس إيريك غارسيتي إن إدارته تتابع الوضع عن كثب.

© 2020 AFP