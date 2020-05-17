حكومة الوحدة الإسرائيلية التي تجمع نتانياهو وغانتس تؤدي اليمين الدستورية الأحد

تؤدي الأحد حكومة الوحدة الإسرائيلية التي طال انتظار تشكيلها اليمين الدستورية، بعد أن كان من المقرر أن تقود بذلك الخميس الماضي. وسيتقاسم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس مهام السلطة في هذه الحكومة التي ستدوم ثلاث سنوات، إذ سيترأسها نتانياهو لمدة 18 شهرا ثم يستلم الرئاسة غانتس لنفس المدة، وبعدها ستنظم انتخابات جديدة.

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تؤدي حكومة الوحدة الإسرائيلية التي طال انتظار تشكيلها اليمين الدستورية الأحد. وكان المفروض ان تؤدي حكومة الوحدة التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس اليمين الدستورية الخميس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده الدولة العبرية جرت خلاله ثلاث انتخابات غير حاسمة.

وقال حزب الليكود وحزب أزرق ابيض في بيان مشترك "طلب نتانياهو من غانتس تأجيل أداء اليمين حتى يوم الأحد لتمكينه من استكمال توزيع الحقائب في الليكود، ووافق غانتس على ذلك".ووافقت اللجنة النظامية على أداء اليمين الأحد في الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على أن تستمر لثلاث سنوات، إذ يترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لغانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة.

وسيجري تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين.

وأعلن رئيس الوزراء الذي يمثل اليمين الإسرائيلي والمستمر في السلطة منذ العام 2009 بدون انقطاع -في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من مساء الأربعاء- عن انتهائه من تشكيل الحكومة.

وتمثل الصفقة الحكومية انتصارا لنتانياهو الذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الجاري. ويعتبر منصب رئيس الوزراء البديل الذي سيتولاه غانتس في النصف الأول من عمر الحكومة، أمرا جديدا في السياسة الإسرائيلية.

فرانس 24/ أ ف ب

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