روسيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

اعتبرت السلطات الروسية الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد بدأ بالاستقرار، بعد تسجيلها 9709 إصابات جديدة بالوباء خلال 24 ساعة. وتعد روسيا البلد الذي يضم ثاني أكبر عدد من الإصابات بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 280 ألف إصابة، ولكن حصيلة الوفيات تعد متدنية. وهذه ثالث مرة خلال أسبوع تسجل روسيا أقل من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد.

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سجلت روسيا 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق السلطات الصحية التي أعلنت الأحد أن عدد الإصابات بدأ بالاستقرار في البلاد.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع لم تبلغ الإصابات عتبة الـ10 آلاف.

وفي هذا السياق، أشادت هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك "بمستوى الاستقرار الذي يتوق إليه الجميع".

وأكدت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة في مقابلة مع القناة الروسية العامة روسيا 24 "أود أن أقول إننا نجحنا اليوم في الحد من ارتفاع" عدد الإصابات.

وأضافت "أن الوضع يستقر في جميع أنحاء البلاد".

وروسيا، التي تبدأ الأسبوع المقبل تخفيفا حذرا للعزل بعد شهر ونصف من التدابير الصارمة، هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفا و752 إصابة مسجلة.

وعدد الوفيات خلال 24 ساعة أدنى بقليل من اليوم السابق الذي بلغ 119 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا منذ بداية الوباء الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في الصين. ويبلغ مجموع الوفيات في البلاد 2631.

وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل أبريل/نيسان بدون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء.

وشكك معارضون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بتعمد خفضها.

وترفض السلطات هذه الاتهامات موضحة أنها تحصي الوفيات الناجمة بشكل أولي عن كوفيد-19، في حين تعمد دول أخرى إلى إحصاء مجمل الوفيات لمرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وتقول السلطات أيضا إنه نظرا لوصول الوباء إلى روسيا متأخرا، كان لديها الوقت الكافي لإعداد المستشفيات وترتيب حملة فحوص مكثفة لكشف الإصابات.

فرانس24/ أ ف ب

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