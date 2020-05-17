فيروس كورونا : الآلاف من الألمان في الشوارع للاحتجاج على خطط تلقيح أو رقابة للوقاية من الفيروس

الشرطة الألمانية تقوم باعتقالات في صفوف الممحتجين ضد " فيروس كورونا" في عدة مدن ألمانية

تجمع الآلاف من الألمان في شوارع عدة مدن للاحتجاج على خطط تلقيح محتملة أووسائل رقابة مفترضة قد تعتمدها الدولة في غطار مقاومة تفشي فيروس كورونا . وبدأت أعداد الأشخاص الذين يرفضون القيود الحكومية المفروضة لمقاومة تفشي فيروس كورونا في الازدياد ، فبعد أن كانت تجمع في البداية عشرات الأشخاص أصبحت اليوم تعد بالآلاف. فقد وصل السبت عدد المحتجين إلى 5000 شخص في ميونيخ وشتوتغارت و1500 شخص في فرانكفورت وحوالى ألف في ميونيخ. ورفع المتظاهرون شعارات مشككة في فيروس كورونا وإجراءات الوقاية منه.

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خرج الآلاف إلى الشوارع في ألمانيا السبت للتعبير عن غضبهم حيال خطط تلقيح محتملة أو رقابة مفترضة من الدولة في إطار موجة احتجاجات تتنامى وأثارت قلق كثيرين من ضمنهم المستشارة أنغيلا ميركل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الاحتجاجات التي بدأت بحفنة من المتظاهرين الرافضين للقيود المشددة التي فرضت على الحياة العامة لوقف انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد لتجذب الآلاف في كبرى المدن الألمانية.

واحتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين الرافضين لتدابير الإغلاق وأنصار نظريات المؤامرة والرافضين للقاحات في أنحاء ألمانيا مجددا السبت حيث تجمّع أكثر من 5000 شخص في شتوتغارت وميونيخ و1500 على الأقل في فرانكفورت ونحو ألف في ميونيخ. وكتب على لافتة رفعت في شتوتغارت "كورونا زائف" بينما كتب على أخرى "لا للعزل والكمامات والتعقّب واللقاحات".

وأوقفت الشرطة في برلين مئتي شخص خلال مناوشات فيما وقعت صدامات في هامبورغ بين أنصار نظريات المؤامرة ومحتجين مناهضين للإغلاق.وكما حظي بالشعبية عبر إثارته المشاعر المعادية للمهاجرين قبل خمس سنوات، يشجّع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد اليوم علنا المتظاهرين ويقدّم نفسه على أنه الحزب المناهض للإغلاق.

وأظهر استطلاع بتكليف من مجلة "دير شبيغل" أن نحو ألماني من كل أربعة تم استطلاع آرائهم أعربوا عن تفهّمهم للتظاهرات. وأثارت التطورات صدمة المؤسسة السياسية إذ ذكرت تقارير أن ميركل تحدثت مع كبار المسؤولين في حزبها المسيحي الديموقراطي (يمين وسط) عن الاتّجاه "المقلق" الذي قد يحمل طابع حملات التضليل الروسية.

"تشويه"

واتّخذت ألمانيا في آذار/مارس إجراءات غير مسبوقة لتجميد الحياة العامة. وفي حين تدعم غالبية كبيرة الخطوة، وهو ما يمنح حكومة ميركل تأييدا واسعا، إلا أن هناك معارضة تتشكّل، خصوصا على الإنترنت حيث تجذب تسجيلات مصورة على "يوتيوب" تدافع عن نظريات مؤامرة أو تقدّم نصائح صحية زائفة عشرات آلاف المتابعين.

وفي مسعى لمواجهة الادعاءات غير المتناسقة، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إنه على الرغم من أنه ليس طبيبا، إلا أنه يمكنه التأكيد بأن "القناع الواقي غير المريح والمزعج موصى به أكثر من وضع قبّعة مصنوعة من القصدير". لكن المتظاهرين انتقدوا اعتبارهم حفنة من المجانين.

وفي ظل الغضب الشعبي بسبب خروج تظاهرات عن السيطرة في عطلة نهاية الأسبوع، أكد حزب البديل من أجل ألمانيا بوضوح أنه يقف إلى جانب المتظاهرين.

وقال الرئيس المشارك للحزب ألكسندر غاولاند إن "ممارسة الناس حقوقهم الأساسية والتظاهر ضد إجراءات كورونا أمر صحيح تماما".

وأضاف أن مسؤولية أي انقسام في المجتمع في شأن التظاهرات يجب ألا تحمّل إلى المحتجين بل إلى الحملة "الواسعة لتشويه سمعة المشاركين وتصويرهم على أنهم متطرفون يمينيون أو مجانين أو أصحاب نظريات مؤامرة".

وشابت معاداة السامية بشكل متزايد التظاهرات التي تخللها العنف أحيانا بينما رفع المتظاهرون شعارات تظهر شخصيات على غرار الملياردير جورج سوروس على أنه البعبع في أزمة الفيروس.

وفي مؤشر آخر الى الاحتقان السائد، عثر على شاهد قبر يحمل عبارات ساخرة أمام مكاتب ميركل الانتخابية، على ما يبدو للتعبير عن الاحتجاج على إجراءات الإغلاق.

فرانس24 / أ ف ب

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