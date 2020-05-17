فيروس كورونا : باراك أوباما ينتقد تعاطي إدارة ترامب لأزمة كورونا ومعاناة الأمريكيين السود

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضمنيا إدارة الرئيس دونالد ترامب لأزمة فيروس كورونا مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين " لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون". وأضاف أوباما في حفل تخريج افتراضي بث مساء السبت لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا" بأن الأمريكيين السود يعانون من اللامساواة وعبر عن استيائه من قتل الشاب الأسود أحمد أربيري الذي قتل خلال قيامه برياضة الجري في ولاية جورجيا، دون أن يسميه.

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تحدث الرئيس الأمريكي السابقباراك أوباماالسبت إلى طلاب في حفل تخريج افتراضي، في كلمة علنية نادرة منذ بدء وباء فيروس كورونا انتقد خلالها بشكل غير مباشر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولا يهاجم الرئيس الديموقراطي السابق عادة دونالد ترامب بالاسم علنا، لكنه وجه انتقادات ضمنية له في أغلب الأحيان. وفي رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل مساء السبت لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا"، تحدث أوباما عن الوباء.

وقال "قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون". وأضاف أن "عددا منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون".

وأكد أوباما أن الأزمة الصحية كشفت اللامساواة التي يعاني منها الأميركيون السود، معبرا عن استيائه من قتل أحمد أربيري بدون أن يسميه. وقتل الشاب البالغ من العمر 25 عاما في 23 شباط/فبراير بالرصاص بينما كان يمارس رياضة الجري في حي سكني في مدينة برونسويك بجورجيا، إحدى الولايات الجنوبية.

وقال إن "مرضا كهذا يكشف اللامساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي تحمله المجتمعات السوداء في هذا البلد". وتابع "نلاحظ ذلك عندما يمارس رجل أسود رياضة الجري ويقرر أناس اعتراض طريقه واستجوابه وقتله إذا لم يرد على أسئلتهم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أوباما وصف في أحاديث خاصة بشكل صريح إدارة ترامب لأزمة الوباء بأنها "كارثة فوضوية مطلقة" في اتصال هاتفي مع مساعدين سابقين له في الثامن من أيار/مايو، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد أنه سيخصص "أكبر قدر ممكن من الوقت ليقوم بحملة مكثفة من أجل جو بايدن" المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما عبر عن دعمه له رسميا في تسجيل فيديو في 14 نيسان/ابريل.

فرانس 24 / أ ف ب

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