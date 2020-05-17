مشروع قرار أوروبي في منظمة الصحة لـ"تهدئة" التوتر الصيني-الأمريكي؟

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تعقد الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية جمعيتها السنوية عبر الفيديو يومي الاثنين والثلاثاء، وتقتصر المباحثات على تحديات جائحة كورونا وسبل تنسيق الجهود لمواجهتها. الجمعية تعقد وسط خلافات صينية-روسية حول دور المنظمة، فيما قدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يحاول من خلاله إيجاد أرضية تسمح بمواجهة الخلافات عبر منظمة الصحة العالمية. فما هي بنود القرار؟ وهل ينجح الأوروبيون بإيجاد أرضية لـ"التهدئة" بين الولايات المتحدة والصين؟