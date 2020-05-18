أردوغان يعلن حظر التجول في تركيا طوال أيام عيد الفطر بسبب فيروس كورونا

ياسين أكغول ا ف ب/ارشيف

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اسطنبول (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حظر التجول في سائر أنحاء البلاد طوال أيام عيد الفطر وذلك في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في كلمة وجّهها إلى الأمة أنه "سيتم فرض حظر تجول في كافة ولايتنا الـ81 اعتبارا من يوم الوقفة (السبت) وحتى آخر أيام العيد (الثلاثاء)"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وشهدت تركيا منذ رصد فيروس كورونا على أراضيها حظر تجول ليوم واحد، أو خلال نهاية الأسبوع، أو لمدة أطول في عدد من المدن بما فيها اسطنبول والعاصمة أنقرة.

لكنها ستكون المرة الأولى التي يشمل فيها حظر التجول جميع سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة لمدة أربعة أيام متواصلة.

وأعلن أردوغان إعادة فتح المساجد أمام المصلين اعتباراً من 29 أيار/مايو.

أما المدارس فلن تفتح أبوابها قبل أيلول/سبتمبر.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة الإثنين سجّلت تركيا 4171 وفاة و150 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

© 2020 AFP