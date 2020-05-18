أفغانسان: خمسة قتلى على الأقل وعشرات المصابين إثر تفجير سيارة مفخخة بشرق البلاد

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أفراد الأمن الأفغان يحرسون السفارة الإيرانية في كابول في 11 مايو/ أيار 2020.

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية غزني في شرق أفغانستان الاثنين مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في الولاية.

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قتل خمسة أشخاص وأصيب 32 على الأقل الاثنين إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في ولاية غزني في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده "استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزنة"، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 بجروح.

وأوضح أن "معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات". وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤول صحي في غزني كذلك الهجوم. ولم تتبنَ أي جهة الهجوم بعد.

ويأتي التفجير بعد يوم من إبرام الرئيس أشرف غني وخصمه عبدالله عبدالله اتفاقا لتقاسم السلطة في كابول، وضع حدا لأشهر من الخلافات. ويمهد الاتفاق الذي رحبت به واشنطن الطريق أمام إطلاق محادثات سلام مع حركة طالبان.

فرانس24/ أ ف ب

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