الاتحاد الاوروبي يؤجل اجتماع لجنته التنفيذية الى 17 حزيران/يونيو

فابريس كوفريني ا ف ب

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) انه قرر تأجيل اجتماع لجنته التنفيذية المقرر في 27 ايار/مايو الحالي، الى 17 حزيران/يونيو بسبب بعض "النقاط العالقة المتعلقة ببعض الملاعب لكأس اوروبا العام المقبل"، بحسب بيان رسمي له الاثنين.

وكان الاتحاد القاري قرر ارجاء كأس اوروبا 2020 من صيف العام الحالي الى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت المباريات مقررة في 12 مدينة في 12 دولة اوروبية مختلفة، لكن هذا النظام قد يطرأ عليه تعديلات.

وكان رئيس الاتحاد الاوروبي السلوفيني الكسندر تشيفيرين صرح في هذا الخصوص في مقابلة مع شبكة "بي ان" القطرية الاسبوع الماضي "الفكرة هو ان نبقى في المدن ذاتها".

واضاف "لقد تحدثنا الى 9 مدن وكل الامور جاهزة. لكن لدينا مشكلة مع ثلاث مدن. سنتابع محادثاتنا وفي المبدأ ستقام المباريات في 12 مدينة. لكن اذا لم يتم هذا الامر، فنحن جاهزون لاقامتها في 10، 9 او حتى 8 مدن".

في المقابل، اكد تشيفيرين بان اتحاده يعمل عل سيناريو محتمل لاكمال مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) خلال شهر اب/اغسطس، وقال "لدينا خطة واضحة لانهاء الموسم. بطبيعة الحال، ستقام المباريات خلال الصيف الحالي من دون جمهور".

واضاف "لدينا فكرة لكن يجب انتظار اجتماع اللجنة التنفيذية لتأكيد التواريخ. استطيع القول بان الموسم القاري سينتهي في اب/اغسطس اذا بقيت الامور على ما هي عليها الان".

© 2020 AFP