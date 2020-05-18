الدوري الإنكليزي: السماح بالتمارين الجماعية للفرق في مجموعات صغيرة

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كابتن ليفربول جوردان هندرسون ولاعب خط وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان في الدوري الإنكليزي الممتاز 10 نوفمبر 2019 في ملعب أنفيلد

أعلنت الإثنين أندية دوري كرة القدم الإنكليزي الممتاز موافقتها على السماح بإجراء التمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء. ويأتي ذلك القرار في إطار التحضيرات التي تجري لاستئناف الموسم الكروي المتوقف منذ شهرين تقريبا.

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وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصوتت الأندية بالإجماع على القرار في اجتماع "مشروع الاستئناف" الذي عُقِدَ الإثنين، مع التشديد على أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في التمارين.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى "بالتشاور مع اللاعبين والمدربين وأطباء الأندية والخبراء المستقلين والحكومة".

فرانس24/ أ ف ب

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