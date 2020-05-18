الصين سترسل فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها

جاك غيز ا ف ب

عناصر من الشرطة الإسرائيلية وخبراء الطب الشرعي يقفون أمام مقر إقامة السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي الذي عثر عليه ميتا في 17 أيار/مايو 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي الإثنين أن الصين ستوفد فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها الذي عثر عليه متوفيا في شقته في تل أبيب الأحد.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوفد الصيني سيصل إلى إسرائيل "في الأيام المقبلة".

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الفريق الصيني قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لأفراده بالتنقل داخل إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعثر صباح الأحد على السفير الصيني دوي وي (57 عاما) متوفيا في شقته، في حادثة تبدو طبيعية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأحد إن الوفاة ناجمة عن "أسباب صحية" بينما لم يصدر تقرير نهائي بعد.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطية إلى مكان الحادثة كإجراء دبلوماسي اعتيادي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الإثنين أن بكين "تبذل قصارى جهدها في ما يتعلق بترتيبات الجنازة".

© 2020 AFP