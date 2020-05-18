فيديو

العالم العربي يستعد لإمضاء إجازة عيد الفطر بلا تجمعات ولا تنزهات

نظرة عامة على ملعب فارغ للأطفال، بعد تفشي فيروس كورونا في الدوحة، قطر، 17 مارس/ آذار 2020 © رويترز

شددت مصر من الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع العيد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، فقررت الحكومة إغلاق الحدائق العامة والشواطئ والحدائق. أما في لبنان فالوضع يختلف، حيث بدأت السلطات في الرفع التدريجي للحجر الصحي بشرط عزل المناطق التي تسجل نسبة عالية من الإصابات. وفي قطر، حذرت السلطات من التجمعات وفرضت عقوبات قاسية تصل إلى السجن لغير واضعي الكمامات الواقية في الأماكن العامة. وفي تونس، تفكر السلطات في كيفية إنقاذ القطاع السياحي الذي تكبد خسائر فادحة منذ انتشار الجائحة.