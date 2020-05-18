بطولة المانيا: مواجهة دورتموند-بايرن ستكون حاسمة بالنسبة الى مولر

هانيبال هانكشه POOL/ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد أونيون برلين في الدوري الالماني. 17 ايار/مايو 2020

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برلين (أ ف ب)

اعتبر مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر الاثنين بان مواجهة فريقه لبوروسيا دورتموند في عقر دار الاخير في 26 الحالي، ستحدد بنسبة كبيرة هوية بطل المانيا للموسم الحالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن دورتموند قبل مواجهتهما المرتقبة على ملعب "سيغنال ايدونا بارك" في 26 ايار/مايو.

واستأنف الفريقان الدوري الالماني في نهاية الاسبوع بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، فدك دورتموند شباك جاره شالكه في مباراة دربي مدينة الرور الصناعية برباعية نظيفة، في حين عاد الفريق البافاري بفوز من العاصمة على اونيون برلين بهدفين نظيفين.

وعن المواجهة قال مولر "المباراة في دورتموند ستقرر مدى الاثارة التي ستشهدها الاسابيع القليلة المقبلة، هذا امر مؤكد".

ويعتمد الفريق البافاري في مواجهته مع دورتموند على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده من الاهداف هذا الموسم في الدوري الى 26 بعد تسجيله من ركلة جزاء في مرمى اونيون برلين الاحد، ليقترب من الرقم القياسي المطلق في موسم واحد المسجل باسم "المدفعجي" غيرد مولر مع 40 هدفا موسم 1971-72.

وقال مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك بان مهمة المهاجم البولندي لن تكون سهلة لكن "ليفاندوفسكي يملك النوعية. اذا كان هناك لاعب يستطيع ذلك فهو ليفاندوفسكي بالتأكيد".

في المقابل، تابع المهاجم النروجي الشاب اريلينغ هالاند المنتقل الى دورتموند في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة، هوايته التهديفية ورفع رصيده الى 10 اهداف في 9 مباريات خاضها في الدوري المحلي منذ قدومه في كانون الثاني/يناير من ريد بول سالزبورغ النمسوي. وبالمجمل، سجل هالاند 41 هدفا في 34 مباراة في موسم 2019-2020.

© 2020 AFP