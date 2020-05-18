فرنسا: 131 وفاة جديدة بفيروس كورونا وأدنى عدد للمصابين في الإنعاش منذ شهرين

مريض مصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في مستشفى Robert Ballanger في Aulnay-sous-Bois ، إحدى ضواحي باريس ، في 6 مايو 2020.

أعلنت الإثنين الإدارة العامة للصحة الفرنسية 131 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 حصيلة يومية بالبلاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية. فيما تراجعت أعداد المصابين في الإنعاش لأدنى مستوياتها منذ شهر مارس/آذار لتبلغ أقل من ألفين.

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بلغ الإثنين عدد الوفيات في الحصيلة اليومية لمرضى كوفيد-19 في فرنسا 131 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما يواصل عدد المرضى في العناية المركزة التراجع ووصل إلى أقل من ألفي مصاب للمرة الأولى منذ 22 آذار/مارس. وذلك وفق الحصيلة اليومية التي تعلنها الإدارة العامة للصحة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد من قضوا بالمرض منذ الأول من آذار/مارس 28 ألفا و239 شخصا. وهي رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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