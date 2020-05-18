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فيروس كورونا: إيطاليا تعيد فتح الشركات والمحلات التجارية وسط استمرار انخفاض عدد الوفيات

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

بدأت إيطاليا الاثنين برفع إجراءات الحجر الصحي الكامل الذي عاشته البلاد منذ أكثر من 69 يوما. وعاد بعض الموظفين إلى العمل، كما أعيد فتح المقاهي والمطاعم والمحال التجارية وصالونات الزينة للنساء. وفتح الفاتيكان أبوابه أمام الزائرين في روما. وقال مراسل فرانس24 في إيطاليا إنه في الـ3 من يونيو/حزيران سيتم فتح الحدود أمام بلدان الاتحاد الأوروبي، أما في الـ15 من يونيو/حزيران، فسيتم فتح دور السينما والمسارح مع الحفاظ على مسافة الأمان بين الأفراد. وأقرت الحكومة الإيطالية أنه من المستحيل الانتظار حتى إيجاد مصل أو لقاح للكوفيد-19 لما سيسببه الحجر الصحي من انهيار اقتصادي.