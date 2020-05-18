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فيروس كورونا يتسلل إلى أحد المسالخ الفرنسية والعاملون يجدون صعوبة باحترام مسافة الأمان

رصد حالات إصابة بفيروس كورونا داخل مسالخ في فرنسا © رويترز

تم رصد 34 حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد المسالخ الفرنسية، حيث يعمل 400 موظفا، خصوصا بين العاملين في قسم تقطيع اللحوم. ورغم توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين إلا أن بعضهم يجد صعوبة بتطبيق قاعدة احترام مسافة الأمان نظرا لطبيعة المكان ولأعدادهم الكبيرة. ومنذ الرفع التدريجي للحجر الصحي في 11 من الشهر الجاري، سجلت فرنسا 25 بؤرة جديدة للفيروس. وأكد وزير الصحة أنه يجرى يوميا أكثر من 50 ألف اختبار إلا أن هذا العدد غير كاف بحسب الطواقم الطبية التي تحذر من موجة ثانية لكوفيد 19.