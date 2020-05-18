قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر على قاعدة "الوطية" الجوية

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مقاتل موال لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يقف أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 أيار/مايو 2020 في حي بن غشير في طرابلس

أعلن الإثنين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أن قوات حكومته قد فرضت سيطرتها على قاعدة "الوطية" الجوية الإستراتيجية الواقعة جنوبي غرب العاصمة طرابلس. وانتزعت قوات حكومة الوفاق السيطرة على القاعدة من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر. وبهذا لا يتبقى لقوات المشير حفتر إلا مدينة ترهونة كقاعدة خلفية لشن الهجمات على طرابلس.

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أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بشرعيتها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة الإثنين سيطرة قواتها على قاعدة "الوطية" الجوية الواقعة (140 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في بيان صحفي "نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة المليشيات والمرتزقة والإرهابيين (في إشارة لقوات حفتر) لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي".

وأضاف السراج "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير كافة المدن والقضاء نهائيا على مشروع الهيمنة والاستبداد الذي يهدد آمال الليبيين وتطلعهم لبناء دولتهم المدنية والديمقراطية".

وتأتي عملية السيطرة على القاعدة بعد أسابيع قليلة على استعادة حكومة الوفاق السيطرة على ست مدن بينهما اثنتان إستراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب طرابلس.

وكان إعلان استعادة القاعدة متوقعا، خاصة مع ضربات مكثفة شنتها طائرات بدون طيار (تركية) داعمة لقوات حكومة الوفاق منذ الشهر الماضي وطيلة الأيام الماضية، استهدفت بشكل يومي خطوط الإمداد وتدمير مخازن السلاح داخل القاعدة.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني قبل يومين تدمير منظومتي دفاع جوي داخل القاعدة، وهو أمر نفته قوات حفتر.

قوات المشير حفتر تلتزم الصمت

ولم تصدر قوات حفتر أي تعليق رسمي على خسارتها قاعدة "الوطية" الجوية. ولم يتبق أمام قوات المشير حفتر سوى مدينة ترهونة في غرب ليبيا والتي تمثل مقرا لغرفة عملياته وقاعدته الخلفية الرئيسية التي تشن قواته هجماتها منها على جنوب العاصمة طرابلس.

وتشن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوما منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، في محاولة للسيطرة على طرابلس.

فرانس24/ أ ف ب

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