ارمسترونغ بدأ بالتنشط "بعمر الحادية والعشرين تقريبا"

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باريس (أ ف ب)

اقر نجم الدراجات الهوائية السابق الاميركي لانس ارمسترونغ، المشوّهة مسيرته بتعاطي مواد ممنوعة، انه بدأ تعاطي المنشطات "تقريبا بعمر 21 عاما" أي في مستهل مشواره الاحترافي.

وعن تجربته الاولى مع العقاقير المنشطة، ردّ ارمسترونغ على سؤال للصحافية مارينا زينوفيتش في وثائقي ستبثه شبكة "اي اس بي ان" الاميركية "بدأ ذلك بقوة، كنت تقريبا بعمر الحادية والعشرين".

وظهر هذا الحوار الاثنين في ترويج مدته تسعون ثانية لوثائقي من جزئين يحمل اسم "لانس" ستعرضه الشبكة في الولايات المتحدة في 24 و31 ايار/مايو.

وعرّف الدراج البالغ راهنا 48 عاما نظرته للمنشطات "اسهل طريقة للتفسير هي انها مخالفة للقوانين. هل كنا نحصل على حقن فيتامينات وأشياء أخرى قبل ذلك (21 عاما)؟ نعم، لكنها لم تكن محظورة، هل سألت دوما ماذا كنت اتناول؟ كنت أعرف دوما ما تحتويه الحقن وكنت أنا دوما من يتخذ القرار".

تابع "لم يقل لي أحد +لا تطرح الاسئلة، سنعطيك هذا وانتهى الامر+. لم أكن أبدا لاقبل ذلك. كنت استفسر، وكانت خطوة من قِبَلي".

ولم يكن ارمسترونغ فقط من ابرز الوجوه في عالم الدراجات الهوائية لتتويجه 7 مرات تواليا بلقب طواف فرنسا بين 1999 و2005، بل من نجوم الرياضة العالميين مطلع الالفية الثالثة.

وحُرم دراج فريقي "يو أس بوستال" و"ديسكافري تشانيل" من القابه بعد تلقيه عقوبة ايقاف مدى الحياة في 2012 اثر تحقيق فتحته الوكالة الاميركية لمكافحة المنشطات (أوسادا)، أظهر انه على رأس "نظام تنشط الاكثر تطورا، احترافية وفاعلية في تاريخ الرياضة".

أقر في 2013 تنشطه بدءا من العام 1996 في مقابلة مع مقدمة البرامج الشهيرة اوبرا وينفري.

واذا كان قد بدأ بالتنشط بعمر الحادية والعشرين، يعود الامر الى العام 1992 او 1993، ما يلقي بالظلال على لقبه العالمي الوحيد الذي أحرزه العام 1993 في اوسلو.

© 2020 AFP