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العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا أنباء عن إصابات

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صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة جوية في الصحراء الجنوبية في العراق في 5 نيسان/أبريل 2003
صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة جوية في الصحراء الجنوبية في العراق في 5 نيسان/أبريل 2003 © تيم سلوان أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : إبراهيم صالح

سقط صاروخ على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد الثلاثاء دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح، وفق ما أكد بيان عسكري.  

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جاء في بيان عسكري الثلاثاء أن صاروخا سقط على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفاد البيان أن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشرق بغداد.

فرانس24/رويترز

 

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