العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا أنباء عن إصابات

© تيم سلوان أ ف ب

صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة جوية في الصحراء الجنوبية في العراق في 5 نيسان/أبريل 2003

سقط صاروخ على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد الثلاثاء دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح، وفق ما أكد بيان عسكري.

إعلان اقرأ المزيد

جاء في بيان عسكري الثلاثاء أن صاروخا سقط على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفاد البيان أن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشرق بغداد.

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك