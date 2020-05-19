العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد ولا أنباء عن إصابات
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سقط صاروخ على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد الثلاثاء دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح، وفق ما أكد بيان عسكري.
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جاء في بيان عسكري الثلاثاء أن صاروخا سقط على أحد البيوت الخالية داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد دون أن يتسبب في إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأفاد البيان أن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشرق بغداد.
فرانس24/رويترز
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