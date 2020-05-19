المفوضية الأوروبية تدعم منظمة الصحة العالمية بعد تهديدات ترامب بقطع التمويل الأمريكي

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرجيني باتو الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن المفوضية تدعم منظمة الصحة العالمية. ويأتي ذلك بعد تهديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين بتعليق التمويل الأمريكي للمنظمة الأممية بصفة دائمة في غضون ثلاثين يوما من الآن إن لم تجر "تحسينات جوهرية كبيرة". ويتهم ترامب المنظمة بالانحياز إلى الصين وبسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على لسان فيرجيني باتو، المتحدثة الرسمية باسمها، عن دعمها منظمة الصحة العالمية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع تمويل بلاده نهائياً لها بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت باتو في مؤتمر صحفي "هذا وقت إظهار التضامن بدلا من توجيه أصابع الاتهام أو تقويض التعاون متعدد الأطراف". وأضافت "الاتحاد الأوروبي يدعم التعاون الدولي خلال هذه الأزمة" مشيرةً إلى أن "الجهود متعددة الأطراف هي الخيارات الوحيدة القابلة للتطبيق للفوز في هذه المعركة".

مداخلة خالد الغرابلي

ويتّهم ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها تجاهلت تقارير بشأن ظهور الفيروس تعود بحسب قوله إلى كانون الأول/ديسمبر، وبأنها متساهلة كثيراً مع السلطات الصينية في إدارتها لأزمة وباء كوفيد-19.

وسبق أن علّق الرئيس الأمريكي في منتصف نيسان/أبريل تمويل بلاده للمنظمة وهدّد الاثنين بأنه سيجمّد التمويل نهائياً إذا لم تلتزم المنظمة الأممية "بإدخال تحسينات جوهرية" خلال مهلة 30 يوماً.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

فرانس24/ أ ف ب

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