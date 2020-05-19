الولايات المتحدة تسجل 759 وفاة جراء فيروس كورونا في حصيلة هي الأدنى منذ أسابيع

في حصيلة هي الأدنى منذ أسابيع، سجلت الولايات المتحدة مساء الاثنين 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 90 ألفا و309، وفق أرقام سجلتها جامعة جونز هوبكنز.

إعلان اقرأ المزيد

أحصت الولايات المتحدة مساء الاثنين 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 90 ألفا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وتعد حصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الثلاثاء).

وبينت بيانات الجامعة ومقرها بالتيمور أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من حزيران/يونيو.

والاثنين كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، ضاربا بذلك عرض الحائط توصيات السلطات الصحية الأمريكية التي حذرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك