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بطولة إنكلترا: ليفربول سيرفع كأس الدوري لكن بدون جمهور

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ثلاثي هجوم ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح (يسار) يحتفلون بعد تسجيلهم هدفا في مرمى بورنموث في الدوري الإنكليزي. 7 اذار/مارس 2020
ثلاثي هجوم ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح (يسار) يحتفلون بعد تسجيلهم هدفا في مرمى بورنموث في الدوري الإنكليزي. 7 اذار/مارس 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلن المدير التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية منذ 1990 لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

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قال المدير التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، إنه سيتم السماح لنادي ليفربول برفع كأس الدوري لكن من دون حضور الجمهور.

ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي إلى انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوج بطلا رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990، لكن أنصاره الذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بعد غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال معه.

وذكر ماسترز "إذا كان ذلك ممكنا (التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال وسيتبادل اللاعبون الكأس. نود أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على العمل الشاق الذين قاموا به".

وتابع "وبالتالي سنقوم بذلك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن لمخاوف صحية".

وتوقف الدوري الإنكليزي في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وستعاود الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء لكن بمجموعات صغيرة.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب

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