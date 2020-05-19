بطولة إيطاليا: الاندية تلقت الضوء الاخضر للتدريبات الجماعية وقرار استئناف الموسم من عدمه في 28 الجاري

أندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا في روما في الخامس من أيلول/سبتمبر 2019.

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا الثلاثاء أن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تلقت الضوء الاخضر لاستئناف التدريبات الجماعية لكنها ستنتظر حتى 28 أيار/مايو لمعرفة ما اذا كان من الممكن استئناف الموسم من عدمه.

وأوضح سبادافورا خلال لقاء مع التلفزيون الإيطالي "راي" أن "اللجنة الفنية العلمية وافقت على بروتوكول الاتحاد الايطالي لكرة القدم لاستئناف التدريبات الجماعية. إنها أخبار ممتازة"، واصفا القرار "بمرحلة حاسمة لعودة كرة القدم إلى إيطاليا".

وأضاف "الاتحاد الإيطالي راجع اقتراحه الاولي ووضّح إجراءا بتعلق بالحجر الصحي في حالة وجود اختبار ايجابي، لكن قبل كل شيء لن يتم اللجوء إلى العزل الذاتي للفريق بأكمله".

وأشار إلى أنه في حال جاءت نتيجة أحد الفحوصات إيجابية لفيروس "كوفيد-19"، سيتم وضع اللاعب المصاب فقط في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، في حين سيتم وضع أعضاء الفريق في العزل، ومراقبتهم، ولكن يمكنهم الاستمرار في التدريب مع بعضهم.

وسيسمح البروتوكول المعدل بالتدريب الجماعي، لكنه لن يلزم اللاعبين بالبقاء بشكل دائم في المركز الرياضي التابع للفريق.

وأكد وزير الرياضة أنه حدد موعدا في 28 ايار/مايو الجاري للاجتماع مع رئيس الاتحاد غابرييل غرافينا ورئيس رابطة الدوري باولو دال بينو لاتخاذ قرار بشأن العودة الى المنافسة، وقال "سنقرر بعد ذلك ما اذا كان الدوري الايطالي سيستأنف ومتى".

وأوضح سبادافورا أن "الشيء المهم هو الاستئناف بنية حازمة لاستكمال البطولة، ثم بعد ذلك تقرر الاتحادات الطرق والأشكال التي سيتم اعتمادها".

وأشاد غرافينا بالقرار "باعتباره خطوة حاسمة على طريق إعادة استئناف كرة القدم في إيطاليا".

وتم تعليق منافسات كرة القدم في إيطاليا التي خسرت ما يزيد عن 32 ألف شخص بسبب الوباء، في التاسع من آذار/مارس الماضي.

وتتدرب فرق الدوري الإيطالي بشكل فردي منذ الرابع من الشهر الجاري، وهي تأمل في العودة الى المنافسة في 13 حزيران/يونيو المقبل، لكن رئيس الحكومة جوسيبي كونتي وقّع مرسوما بتمديد تعليق المنافسات الرياضية حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

© 2020 AFP