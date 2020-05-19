ترامب يهدد بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية نهائيا إذا لم تقم بإصلاحات في غضون شهر

© أ ف ب

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء "تحسينات جوهرية كبيرة" قبل أن يعلق التمويل الأمريكي للمنظمة الأممية بصفة دائمة. وكان ترامب قد علق في منتصف نيسان/أبريل بصورة مؤقتة تمويل المنظمة، متهما إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجد وبسوء إدارة الأزمة التي تسبب بها.

إعلان اقرأ المزيد

في خطوة جديدة، هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الاثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة إذا لم تجر المنظمة الأممية، خلال 30 يوما، "تحسينات جوهرية كبيرة".

وفي منتصف نيسان/أبريل علقت إدارة ترامب بصورة مؤقتة تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستر على مدى فداحة فيروس كورونا المستجد وبسوء إدارة الأزمة التي تسبب بها.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوما المقبلة سأحول تجميدي المؤقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك