تركيا: فرض حظر التجول طوال أيام عيد الفطر بسبب فيروس كورونا

أ ف ب / أرشيف

في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين فرض حظر التجول في سائر أنحاء البلاد طوال أيام عيد الفطر. وهذه هي المرة الأولى التي سيشمل فيها حظر التجول جميع سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة لمدة أربعة أيام متواصلة. وسجلت تركيا 4171 وفاة و150 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

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قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين فرض حظر التجول في سائر أنحاء البلاد طوال أيام عيد الفطر وذلك في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي كلمة وجهها إلى الأمة، قال أردوغان إنه "سيتم فرض حظر تجول في كافة ولاياتنا الـ81 اعتبارا من يوم الوقفة (السبت) وحتى آخر أيام العيد (الثلاثاء)"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول.

وشهدت تركيا منذ رصد فيروس كورونا على أراضيها حظر تجول ليوم واحد، أو خلال نهاية الأسبوع، أو لمدة أطول في عدد من المدن بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

لكنها ستكون المرة الأولى التي يشمل فيها حظر التجول جميع سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة لمدة أربعة أيام متواصلة.

وأعلن أردوغان إعادة فتح المساجد أمام المصلين اعتبارا من 29 أيار/مايو. أما المدارس فلن تفتح أبوابها قبل أيلول/سبتمبر.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة الاثنين سجلت تركيا 4171 وفاة و150 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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