تطبيق تونسي على الهواتف المحمولة لتتبع المصابين بفيروس كورونا وتنبيه الأشخاص الآخرين

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متطوعان تونسيان يرتديان كمامات يوزعان مساعدات غذائية في سوق تونس المركزية في الرابع من أيار/مايو 2020

أطلقت السلطات الصحية في تونس الثلاثاء تطبيقا على الهواتف المحمولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ويعمل التطبيق الذي أطلق عليه اسم "احمي" ويستخدم تقنية "البلوتوث" على تحذير الأشخاص الذين اقتربوا من حالات مصابة بالفيروس.

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أطلقت تونس الثلاثاء تطبيق "احمي" للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد والذي يمكن من تنبيه الأشخاص الذين اقتربوا من حالات مصابة عبر تقنية "بلوتوث" وتم تطويره مجانا من قبل شركة متخصصة في التسويق الإلكتروني للشركات الأجنبية. وأفادت وزارة الصحة التونسية بتوافر التطبيق على منصتي "أندرويد" و"آي أو إس" الخاص بشركة أبل.

وفي حال اتضح أن مستعمل التطبيق يحمل فيروس كورونا، ينبه "المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة"، وهو مرصد حكومي، الأشخاص الآخرين الذي اقتربوا منه في طريقهم أو التقوه، وذلك انطلاقا من جملة المعلومات التي يخزنها الهاتف ويرسلها إلى الجهاز المركزي.

وقال عقيل النقاطي مدير شركة "ويز لابس" المشرفة على المشروع "بدأنا منذ شهر آذار/مارس (العمل) عندما سمعنا بوجود تطبيق تراستوغاذير في سنغافورة وذلك عبر تقديم نموذج خاص بتونس". وأكد أن مستخدمي التطبيق "لا يستطيعون التصريح بأنهم مرضى بمفردهم لكي نتجنب الإخطارات المغلوطة وكل تنبيه من قبل المرصد يُشفع باتصال هاتفي للتأكد". وأضاف المهندس الشاب بفخر "كنّا أسرع من العديد من الدول الأخرى".

وقال المكلف بالرقمنة في وزارة الصحة التونسية بسام الكشو "سنطلق حملة توعية لحثّ الناس على تنزيل التطبيق واستعماله". وأقرّت وزارة الصحة العمل بالتطبيق إثر فترة تجربة امتدت ثلاثة أسابيع وتشدد على أنها تخضع لكلّ متطلّبات حماية المعطيات الشخصيّة التي حددتها "الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة" طبقا للقوانين المعمول بها في البلاد.

ويختلف هذا التطبيق عما قدمته كل من شركتي أبل وغوغل كحل لعمليات تعقب مسارات حاملي المرض.

تطبيق جديد في فرنسا

ومن المنتظر أن تطلق السلطات الفرنسية تطبيق "ستوب كوفيد" في 2 حزيران/يونيو المقبل. كما شرعت العديد من الدول منها الصين وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في استعمال تطبيقات معلوماتية مماثلة لتقفي المصابين.

فرانس24/ أ ف ب

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