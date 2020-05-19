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دول عربية بين تخفيف الحجر الصحي وفرض قيود جديدة مع اقتراب عيد الفطر

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مددت السلطات المغربية فترة الحجر الصحي المفروض منذ شهرين للتصدي لجائحة كوفيد-19 ثلاثة أسابيع ليستمر حتى 10 حزيران/يونيو على أن يكون رفعه تدريجيا. أما في الجزائر فقد أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لحكومته من أجل دراسة الإجراءات المكملة للحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر، سواء فيما يتصل بساعات الحجر وبتوفير الكمامات أو بالتنقل بين الولايات وزيارة المقابر. وقررت الإمارات إضافة ساعتين إلى الحجر الصحي بداء من الأربعاء بعد أن سجلت زيادة في عدد حالات الإصابة. أما قطر فقررت غلق المطاعم و منع كل النشاطات التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات بيع الأغذية ابتداء من 19 مايو/أيار إلى غاية نهاية الشهر. ولم تفوت سوريا و إيران فرصة الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية لتحملا الولايات المتحدة والدول الغربية مسؤولية إلحاق الضرر بالخدمات الصحية في كلا البلدين.