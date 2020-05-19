رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم تقرر إرسال مفتشين لمراقبة تدريبات الأندية

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مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ (يمين) يحاول مراوغة لاعب توتنهام جافيت تانغانغا خلال مباراة في الدوري الإنكليزي في لندن في الثاني من شباط/فبراير 2020.

ستكون تدريبات أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم تحت مراقبة مفتشين تابعين للرابطة وتقوم بزيارات مفاجئة لمراقبة مدى جدية اللاعبين في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التمارين. وقالت الرابطة إنها "تستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات". وقد وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء.

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سيقوم فريق من المفتشين التابعين لرابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بزيارات مفاجئة لمراقبة مدى جدية الأندية في احترام قواعد التباعد الاجتماعي خلال التدريبات، كما أشارت وسائل الإعلام البريطانية الثلاثاء.

ونقلت الصحف عن مدير كرة القدم في الرابطة ريتشارد غارليك قوله: "لقد وضعنا قوانين وبروتوكولات حول قدرتنا على مراقبة الأندية". وأضاف: "نستطيع طلب بيانات من خلال تسجيلات الفيديو الخاصة بالتدريبات. نبحث أيضا في إرسال فريق تفتيش خاص بنا سيمنحنا القدرة على مراقبة ملاعب التدريب بدون سابق إنذار".

وتابع غارليك: "سنزيد من أعداد المفتشين بشكل تدريجي إلى أن نتمكن من التواجد في كل ملعب تدريب. هذا سيمنحنا الثقة بأن البروتوكولات يتم اعتمادها كما يجب".

وقد وافقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتبارا من الثلاثاء، ووسط إجراءات صحية صارمة وذلك في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستقتصر الحصص التدريبية في المرحلة الأولى على 75 دقيقة فقط، ويتعين توزيع اللاعبين على مجموعات تضم كل واحدة 5 لاعبين كحد أقصى.

ولم تتطرق رابطة الدوري الممتاز لموعد الاستئناف، لكن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال أمام المنافسات الرياضية بالعودة من دون جمهور بدءا من الأول من حزيران/يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة "بريميرليغ" إلى الدوران بدءا من منتصف حزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب

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