فرنسا: 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الضحايا الإجمالي يتجاوز 28 ألفا

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أعلنت الثلاثاء الإدارة العامة للصحة الفرنسية عن 125 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 بالبلاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية. فيما عدلت الإدارة الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات بعد مراجعة الأرقام الآتية من دور المسنين لتبلغ في النهاية 28022 شخصا.

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بلغ الثلاثاء عدد الوفيات لمرضى كوفيد-19 في فرنسا 125 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك وفق الحصيلة اليومية التي تعلنها الإدارة العامة للصحة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد من قضوا بالمرض منذ الأول من آذار/مارس 28 ألفا و22 شخصا بعد تعديل الإدارة العامة للصحة الأرقام الآتية من دور رعاية المسنين، ومع ذلك تظل رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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