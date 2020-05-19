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فرنسا: 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الضحايا الإجمالي يتجاوز 28 ألفا

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طبيب بالمركز الطبي الجامعي بمدينة نانت يمر بالقرب من رسومات أرسلها أطفال لتشجيع الأطقم الطبية. 19 مايو/أيار 2020.
طبيب بالمركز الطبي الجامعي بمدينة نانت يمر بالقرب من رسومات أرسلها أطفال لتشجيع الأطقم الطبية. 19 مايو/أيار 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

أعلنت الثلاثاء الإدارة العامة للصحة الفرنسية عن 125 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 بالبلاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية. فيما عدلت الإدارة الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات بعد مراجعة الأرقام الآتية من دور المسنين لتبلغ في النهاية 28022 شخصا.

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بلغ الثلاثاء عدد الوفيات لمرضى كوفيد-19 في فرنسا 125 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وذلك وفق الحصيلة اليومية التي تعلنها الإدارة العامة للصحة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد من قضوا بالمرض منذ الأول من آذار/مارس 28 ألفا و22 شخصا بعد تعديل الإدارة العامة للصحة الأرقام الآتية من دور رعاية المسنين، ومع ذلك تظل رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

فرانس24/ أ ف ب

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