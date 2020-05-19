فيديو

فيروس كورونا: استئناف الرحلات في بعض البلدان الأوروبية تدريجيا تمهيدا لفتح الحدود

صورة ملتقطة من الشاشة © صورة ملتقطة من الشاشة.

بعد شهرين من تعليق الرحلات بين ألمانيا واليونان، أمنت شركة لوفتانزا رحلتها الأولى نحو أثينا، وأجريت الاختبارات للمسافرين عند الوصول. ومع اقتراب الموسم السياحي، يرغب اليونان في استقبال السياح مجددا. وعلى خطى اليونان، قررت إيطاليا إعادة فتح الحدود أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من حزيران/يونيو لإنقاذ قطاعها السياحي الذي يمثل نحو 13% من إجمالي الناتج الداخلي. في المقابل تواصل فرنسا سياسة التدرج في تخفيف الحجر الصحي.