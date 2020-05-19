ليبيا: قوات حفتر تنسحب من أجزاء من طرابلس بعد فقدانها السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية

بعد أن استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية الواقعة جنوبي غرب طرابلس، أعلنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التابعة للمشير خليفة حفتر انسحابها من أجزاء من العاصمة ليل الاثنين. وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا على تويتر "أصبح حفتر صفرا على الشمال وباتت فرصة نجاحه معدومة! من الحكمة أن يعيد داعموه، الإمارات وروسيا ومصر والأردن، تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية".

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صرحت قوات شرق ليبيا، أي الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أنها انسحبت من أجزاء من طرابلس خلال الليل بعد أن خسرت (الاثنين) قاعدة الوطية الجوية غربي العاصمة، في أكبر تقدم لقوات حكومة الوفاق الوطنية خلال عام.

وأدت هذه الخسارة إلى حرمان الجيش الوطني من مطاره الوحيد قرب طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا أحمد المسماري إن القوة نفذت عملية إعادة انتشار وتمركز على جبهات القتال، متخلية عن بعض المناطق السكنية المزدحمة.

وقال المسماري إنه تم إخلاء القاعدة كجزء من قرار استراتيجي مخطط له منذ فترة طويلة وأنه لم يبق هناك سوى المعدات القديمة والمتهالكة.

قوا ت حكومة الوفاق تسيطر على قاعدة جوية

وفي أعقاب سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، عرضت القوات الموالية لحكومة الوفاق ما قالت إنه نظام دفاع جوي من طراز بانتسير الروسي الصنع والذي يتم تركيبه على شاحنة، إلى جانب دليل استخدام باللغة العربية.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا على تويتر "أصبح حفتر صفرا على الشمال وباتت فرصة نجاحه معدومة! من الحكمة أن يعيد داعموه، الإمارات وروسيا ومصر والأردن، تفكيرهم في محاولتهم تقويض حلم الليبيين في الديمقراطية".

ويقاتل الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام من أجل السيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتي رجحت كفتها في الحرب منذ يناير/كانون الثاني بمساعدة عسكرية من تركيا.

ويحصل الجيش الوطني بقيادة حفتر على دعم من الإمارات وروسيا ومصر.

فرانس24/ رويترز

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