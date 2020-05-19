مراسل فرانس24: الحكومة المصرية شددت إجراءات الوقاية لأن هذه الفترة مواتية لانتشار فيروس كورونا

الحكومة المصرية تشدد على ضرورة احترام الإجارءات الوقاية ضد كوفيد-19 خلال فترة العيد. © صورة من التلفزيون

أكد مراسل فرانس24 في القاهرة تامر عز الدين أن صلاة عيد الفطر في مصر ستقام في المنازل بعد إقرار الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الوقائية الصارمة من تفشي فيروس كورونا خلال فترة العيد الذي يحتفل به المسلمون عبر العالم في نهاية هذا الأسبوع. وبحسب مراسلنا، فإن السلطات تعتبر أن هذه الفترة مهمة لاحتواء تفشي الفيروس على اعتبار أن الزيارات واللقاءات خلالها عادة ما تكون على مستوى كبير وتشهد تنقلات عبر المحافظات.