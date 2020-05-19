وزارة الأوقاف الاردنية: صلاة عيد الفطر ستكون في المنازل بسبب كورونا

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

شارع مكتظ عادة وسط العاصمة الأردنية عمان يبدو خاليا خلال حظر التجول الذي فرض لمنع تفشي كورونا المستحد بتاريخ 21 آذار/مارس 2020

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عمان (أ ف ب)

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الاردن الثلاثاء أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحفي إن "موعد الصلاة (صلاة عيد الفطر) سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف (0430 ت غ) من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

واوضح الخلالية أن "الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى".

ودعا المواطنين الى "البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة" جائحة كوفيد-19.

واعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد وذلك في إطار تدابير التصدي لكورونا المستجد.

وكانت الحكومة الأردنية اعلنت الاسبوع الماضي أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

وفعلت الحكومة في 17 آذار/مارس "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وفي المقابل يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الافراح والحدائق العامة ومدن الالعاب والاماكن الترفيهية ودور السينما.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشّي الوباء على نطاق واسع اذ اقتصرت الحصيلة على 629 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية.

© 2020 AFP