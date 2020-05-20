اف سي سيول سيواجه إجراءات تأديبية لاستخدامه دمى جنسية

- يونهاب/ا ف ب

دمى موزعة في مدرجات ملعب نادي اف سي سيول في كوريا الجنوبية خلال مباراة الفريق في الدوري المحلي ضد غوانغجو في 17 ايار/مايو 2020.

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سيول (أ ف ب)

أعلن مسؤولون في رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، أن نادي اف سي سيول، المتهم بوضع دمى جنسية في مقاعد مدرجات ملعبه سيواجه إجراءات تأديبية هذا الاسبوع.

وكان الفريق قدم اعتذاره الاثنين، عن التسبب في "قلق بالغ" مؤكداً أن الدمى التي تم استخدامها في المدرجات خلال المباراة ضد غوانغجو بسبب غياب المشجعين المحرومين من دخول الملاعب بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "لا علاقة لها بالدمى الجنسية".

وتم توزيع عشرات الدمى المصنوعة من السيليكون التي ترتدي قمصانا أو تحمل لافتات عليها شعارا لشركة متخصصة ببيع الدمى الجنسية.

وقالت الرابطة إن لجنتها التأديبية ستستعرض ما اذا كان استخدام الدمى ينتهك قواعد الرابطة الخاصة بترويج المواد الإباحية.

وكانت معظم تلك الدمى تمثل الإناث مع وجود عدد قليل يمثل الذكور.

كما سيناقش المسؤولون ما إذا كان الحادث قد أضر بصورة الرابطة ونزاهتها.

يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القواعد إلى خصم خمس نقاط من اف سي سيول في الدوري، أو غرامة تزيد عن خمسة ملايين وون (4066 دولار أميركي).

واشارت تقارير صحافية إلى أن موزع الدمى، حاول التقرب من الرابطة من أجل تقديم منتجاته لوضعها في المدرجات الفارغة، وقدم نفسه عن طريق اف سي سيول.

ويدرس النادي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم الدمى، وفقا لتقارير إخبارية كورية، ولكن بغض النظر عن الدافع، فقد تصدر هذا الخبر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.

وكان موسم الدوري الكوري الجنوبي الجديد انطلق في الثامن من ايار/مايو الجاري، بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب فيروس "كوفيد-19"، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق الى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.

© 2020 AFP