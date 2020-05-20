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الحرس الثوري الإيراني يعلن قتل "إرهابيَين" اثنين قرب حدود العراق

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صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 22 أيلول/سبتمبر 2019 تظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في طهران
صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 22 أيلول/سبتمبر 2019 تظهر عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في طهران الرئاسة الايرانية/ا ف ب
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طهران (أ ف ب)

قتل عناصر الحرس الثوري الإيراني "إرهابيَين اثنين مناهضين للثورة" في اشتباك وقع في محافظة كردستان في غرب البلاد، وفق ما أفاد موقع التلفزيون الرسمي الأربعاء.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للحرس الثوري أن عناصره "قاتلوا خلال عملية مشتركة مع هيئة الاستخبارات في محافظة كردستان مجموعة مناهضة للثورة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقتلوا اثنين منهم" الثلاثاء.

وأصيب أربعة عناصر آخرين من المجموعة بجروح بينما فر الباقون إلى الجبال حيث لا تزال عملية مطاردتهم جارية، بحسب البيان.

ووقع الاشتباك قرب بلدة مريوان، وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل عن انتماء المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

© 2020 AFP

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